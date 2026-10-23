Konya Seydişehir'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi

Konya Seydişehir'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Seydişehir ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine başvuran hastanın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan hasta, Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Seydişehir'de kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.
Yaşar Palay, göğüs ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine başvurdu.
Yapılan kontrollerde Palay'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
İlk müdahalesi yapılan Palay, Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA