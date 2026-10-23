Konya'nın Kulu ilçesinde işçi servisi şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı

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KONYA'nın Kulu ilçesinde işçi servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Canımana Mahallesi yolunda meydana geldi. Mahalleye parke taşı döşemeye giden işçileri taşıyan Halil Turan (33) yönetimindeki 42 ARU 050 plakalı minibüs, şarampole devrildi. Sürücü Halil Turan, işçiler Abbas Işık (21), Mehmet Karacar (45), Ömer Turan (23), Alpay Demirci (18) ve Savaş Akilli (29) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi ambulanslarla, Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı