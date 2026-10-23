Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Konya'nın Kulu ilçesinde işçi servisi şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Kulu ilçesinde işçi servisi şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde Canımana Mahallesi yolunda işçi servisi minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

KONYA'nın Kulu ilçesinde işçi servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Canımana Mahallesi yolunda meydana geldi. Mahalleye parke taşı döşemeye giden işçileri taşıyan Halil Turan (33) yönetimindeki 42 ARU 050 plakalı minibüs, şarampole devrildi. Sürücü Halil Turan, işçiler Abbas Işık (21), Mehmet Karacar (45), Ömer Turan (23), Alpay Demirci (18) ve Savaş Akilli (29) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi ambulanslarla, Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk

Bu adamı kim durduracak? Alev alev yanıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsminin kurbanı olmuş! İşte Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası

Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
Uşak Belediyesi soruşturmasında eski CHP İl Başkanı ile eski Uşakspor Başkanı dahil 6 kişiye tahliye

Uşak Belediyesi soruşturmasında eski kulüp başkanı tahliye edildi
Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e aşk dolu mesaj: Oy kurban olduğum

Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e: Oy kurban olduğum
Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı

Polis memuru ölü bulduğu adamın evine çöktü
AK Parti iddialarına noktayı koydu! Besim Dutlulu sessizliğini bozdu

"Manisa da AK Parti'ye geçecek" iddialarına belediye başkanından yanıt
Şarkıcı Nev ikinci kez entübe edildi! Menajerinden kan bağışı çağrısı

Ünlü şarkıcı ikinci kez entübe edildi! Durumu kritik
Dev operasyon! 467 hesap bloke edildi, milyonluk mal varlığına el konuldu

Dev operasyon! 467 hesap ve milyonluk mal varlığına el konuldu