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Konya Hüyük'te şarampole devrilen yolcu otobüsünde 45 kişi yaralandı, 3'ü ağır

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Konya'nın Hüyük ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 45 kişi yaralandı; kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumu ağır.

Konya'nın Hüyük ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 45 kişi yaralandı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FDF 199 plakalı yolcu otobüsü şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüste bulunan 45 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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