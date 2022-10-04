Konya haberi... Konya'da av tüfeğiyle kazara kendini vuran genç yaralandı Güncel Haberler Gelen Konya haberlerine göre Konya'nın Çumra ilçesinde, elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı. Konya'nın Çumra ilçesinde, elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı. Türkmenkarahüyük Mahallesi'ndeki evlerinde babasına ait av tüfeğiyle oynayan İ.B. (17), silahın ateş alması sonucu yaralandı. Ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.B, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Berat Bayındır Konya Güncel Haberler

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