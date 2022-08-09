Konya gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Konya'da (2)
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Konya haber... MİHRİBAN ALİYEV, MEVLANA MÜZESİ'Nİ ZİYARET ETTİ5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni için Konya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyev, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.
MİHRİBAN ALİYEV, MEVLANA MÜZESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni için Konya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyev, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Görevlilerin müzeye girerken galoş giyme teklifini geri çeviren Aliyev, ayakkabısını çıkartarak içeri girdi. Aliyev, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar'dan müze hakkında bilgi aldı.
Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Güncel