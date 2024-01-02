Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
KONYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i, tutuklandı. Operasyonlarda 15 kilo esrar, 122 gram metamfetamin, 783 uyuşturucu hap ve diğer malzemeler ele geçirildi.
KONYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i, tutuklandı.
?İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 25 paket halinde 15 kilo esrar, 122 gram metamfetamin, 783 uyuşturucu hap, 78 gram sentetik kannabinoid, 2 hassas terazi, ruhsatsız 1 tüfek ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.