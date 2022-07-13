Konya'da tarlalar ayçiçeği açtı Beyşehir'de ayçiçeği ekimi yapılan alanlar yaz mevsiminin gelmesiyle adeta sarıya boyandı. Beyşehir'de ayçiçeği ekimi yapılan alanlar yaz mevsiminin gelmesiyle adeta sarıya boyandı. İlkbahar döneminde Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "sarı bahar" projesi kapsamında çiftçilere dağıtılan yağlık ayçiçeği, boy verdi. Üç ton yağlık ayçiçeği tohumunun dağıtıldığı ilçede tarlalarda yetiştirilen ayçiçekleri, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Beyşehir-Konya kara yolundan geçen sürücüler, ayçiçeği tarlalarında fotoğraf çekti. AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel Konya Güncel Haberler

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