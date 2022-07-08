Konya'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

AA - Savaş Güler - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Konya'nın Ilgın ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

Büyükoba Mahallesi'nde iki gün önce yaşanan kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Kadir Çetin (58) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İsmail Bozoklu idaresindeki 42 GCU 58 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, iki gün önce kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada iki kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştı.

AA / Savaş Güler - Güncel

Kadir Çetin Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title