Konya'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi Konya'nın Ilgın ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Konya'nın Ilgın ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Büyükoba Mahallesi'nde iki gün önce yaşanan kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Kadir Çetin (58) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İsmail Bozoklu idaresindeki 42 GCU 58 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, iki gün önce kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada iki kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştı. AA / Savaş Güler - Güncel Kadir Çetin Konya Güncel Haberler

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