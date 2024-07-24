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Konya'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

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Konya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı. Yeni Meram ve Genç Osman caddeleri trafiğe kapatıldı.

Konya'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Akşam saatlerinde başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Yağmur nedeniyle, Yeni Meram ve Genç Osman caddeleri trafiğe kapatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, ekiplerin sağanak nedeniyle su birikintisi oluşan noktalara müdahale ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Genç Osman Meram Konya Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

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