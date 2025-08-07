Konya'da Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

Konya'da Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde, başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, aynı aileden 5 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Konya-Adana kara yolu Hortu mevkisi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Şahin'in başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolünü kaybettiği iddia edilen 16 VL 077 plakalı otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Şahin, eşi Menekşe, çocukları İdil Hafsa, Eslem Miray ve Ertuğrul Şahin yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 5 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

