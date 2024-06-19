Konya'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 3 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kızılcalar Mahallesi 153393 Sokakt'a Ramazan B. idaresindeki 07 AIA 145 plakalı otomobil ile Enes A. idaresindeki 42 K 0489 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada her iki sürücü ile motosiklette bulunan C.Y.A. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.