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Konya'da Mevlana Caddesi çalışması Şeb-i Arus Haftası'ndan önce bitirilmek isteniyor

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Konya'da Mevlana Caddesi çalışması Şeb-i Arus Haftası'ndan önce bitirilmek isteniyor
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Konya'da Darülmülk Projesi kapsamındaki Mevlana Caddesi düzenlemesinin Şeb-i Arus Haftası'ndan önce bitirilmesi hedefleniyor. Altay, Valilik binasının belediyeye devri sonrası proje çalışmalarının tamamlandığını, binanın 2027'de kütüphane ve şehir müzesiyle açılacağını söyledi.

Konya'da, Darülmülk Projesi kapsamında yürütülen Mevlana Caddesi düzenleme çalışmalarının Şeb-i Arus Haftası'ndan önce bitirilmesi hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazetecilere, Konya'nın tarihi mekanlarını ortaya çıkarmak ve turizm potansiyelini artırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Valilik binasının Büyükşehir Belediyesine devredilmesinin ardından proje çalışmalarının tamamlandığını belirten Altay, yapım çalışmalarına kısa sürede başlamayı planladıklarını ifade etti.

Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin Alaaddin Tepesi'ne, Kültürpark'a ve kütüphaneye kadar yürüyebilmelerini sağlayabilecek bir çalışmayı tamamlamak istediklerini belirten Altay, şöyle konuştu:

"Güzergahtaki binaların cephelerinde aydınlatma faaliyetleri yürütüyoruz. Mevcut tarihi yapılarla ilgili çalışmalarımız da kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz bu kapsamda caddede ilk başta Depo No: 4 ile başlamıştık süreci. Şu anda karşıda Sanayi Mektebi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün ihalesi kapsamında bir yeni otel inşaatı devam ediyor. Merkez Bankası'nın taşınmasıyla ilgili sürece devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyemize geçen Valilik binasının proje çalışmaları tamamlandı. 2027'de hizmete açacağımız bodrum ve zemin katın öğrencilerimiz için kütüphane olarak kullanılacağı, birinci katında Taş Bina'nın altındaki müzenin geliştirilerek yeniden açılması ve Darülmülk Müzesi'ndeki Selçuklu sultanlarının buraya gelmesiyle birlikte bir şehir müzesi de kazanmış olacağız."

Kaynak: AA
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