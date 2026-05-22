Konya'da kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde kuyumcuya girerek pırlanta yüzük çalan Ramazan Y., güvenlik kameraları sayesinde yakalanarak tutuklandı.
Ramazan Y. (25), eşine yüzük bakma bahanesiyle Malazgirt Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanına girdi.
Eline aldığı pırlanta yüzüğü alıp kaçan şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen Ramazan Y, yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.