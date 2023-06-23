Konya'da Bisiklet Yolunda Motosiklet Kazası: 1 Ölü

KONYA'da bisiklet yolunda motosikletiyle seyir halinde olan Mahmut Efe Vural (15), sürücüsü fabrikaya girmek için manevra yapan vince çarpınca yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Mahmut Efe Vural yönetimindeki 42 ANR 728 plakalı motosiklet, kaldırımın hemen yanındaki, bisiklet yolunda seyir halindeyken, fabrikaya girmek için manevra yapan Bektaş Sami Çıkmaz idaresindeki 42 SC 351 plakalı vince çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan ve başında kask bulunmayan Mahmut Efe Vural, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahmut Efe, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Vinç sürücüsü Bektaş Sami Çıkmaz, gözaltına alındı. Mahmut Efe'nin cansız bedeni de otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.