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Konya'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

AA - Mehmet Berat Bayındır - Güncel
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Konya'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Çumra ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada Doğan Kart (23), Hüseyin Özden ve Mevlüt B. (19), vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, Doğan Kart'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hüseyin Özden ve Mevlüt B, Çumra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hüseyin Özden'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tedavisi tamamlanan Mevlüt B. ise cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı.

AA / Mehmet Berat Bayındır - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Hüseyin Özden, Konya, Güncel, Haberler

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