Konya'da arpa tarlasında yangın

Konya'nın Kulu ilçesinde arpa ekili tarlada çıkan yangında 7 dekarlık alan yanarak kül oldu. Yangın, Kulu ilçesi Değirmenözü Mahallesindeki arpa tarlasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Murat D.'ye ait arpa tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. 7 dekarlık alanın küle döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.