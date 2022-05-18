Konya'da &quot;2022 Avrupa Mesleki Eğitim Becerileri Haftası&quot; kapsamında sergi açıldı - Haberler

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Konya'da "2022 Avrupa Mesleki Eğitim Becerileri Haftası" kapsamında sergi açıldı

AA - Havva Dereağzı - Güncel
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Konya'da '2022 Avrupa Mesleki Eğitim Becerileri Haftası' kapsamında sergi açıldı

Konya'da "2022 Avrupa Mesleki Eğitim Beceri Haftası" kapsamında kentteki meslek liselerinin yürüttüğü çalışmalardan örneklerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Konya'da "2022 Avrupa Mesleki Eğitim Beceri Haftası" kapsamında kentteki meslek liselerinin yürüttüğü çalışmalardan örneklerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi'nde düzenlenen farklı ürünlerin yer aldığı sergi "Mesleki Eğitimi Biliyorum, Üretime Katılıyorum" temasıyla gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, mesleki eğitimin önemine dikkati çekerek, Konya'nın bu noktada çok ileri düzeyde bir konumda olduğunu belirtti.

Sanayi ürünlerinden tarım ürünlerine kadar okulların çok geniş bir alanda üretimde bulunduğunu aktaran Büyük, ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de savunma sanayine ciddi katkılar sunacak bir eğitim kurumu olacağını ifade etti.

Açılışın ardından misafirlerce sergi alanları gezilerek ürünler incelendi.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Anadolu Lisesi, Mesleki Eğitim, Konya, Güncel, Haberler

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