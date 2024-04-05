Konya Cumhuriyet Başsavcısı Avukatlar Günü'nü Kutladı

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hukuk devletinde bir kamu hizmeti sayılan savunma hakkının, yargı erkininin temel unsurlarından biri olduğunu ifade eden İnal, mesajında şunları kaydetti:

"İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü esası içerisinde gerek kişilerin, gerekse toplumların temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında ve savunulmasında büyük sorumluluğu olan savunma makamının temsilcisi avukatlar; bireylerin hak ve özgürlüklerinin savunulması ve hukuksal ilişkilerin yürütülmesi gibi konularda çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Konya Barosu avukatlarımız olmak üzere, tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlar, kendilerine sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim."