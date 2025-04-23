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Konstantinos Argiros, Türkiye'de İlk Kez Sahne Alacak

Konstantinos Argiros, Türkiye'de İlk Kez Sahne Alacak
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Yunan sanatçı Konstantinos Argiros, 9 Temmuz'da İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda ilk konserini verecek. 'First Time in Türkiye!' sloganıyla duyurulan konserde, ünlü şarkıcı hit parçalarını seslendirecek.

Yunanistan'ın sevilen sanatçılarından Konstantinos Argiros, ilk kez Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak.

Argiros, İstanbul'daki ilk konseriyle 9 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. "First Time in Türkiye!" sloganıyla duyurulan konserde ünlü şarkıcı, milyonlara ulaşan hit parçalarını seslendirecek.

Yunanistan'da müzik listelerini alt üst eden ve dünyanın birçok yerinde düzenlediği konserlerle geniş hayran kitlelerine ulaşan Argiros'un İstanbul konserinin biletleri Biletix, Bubilet ve Biletinial'da satışa açıldı.

İlk albümü "Osa Niotho"(Hissettiklerim) ile dinleyicilerin beğenisini kazanan genç şarkıcı, "Ela Pio Konta", "Ti Na To Kano", "Ksimeromata", "Athina Mou" ve "Pagos" şarkılarıyla Yunanistan'daki radyolarda uzun süre zirvede kaldı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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