Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola can kaybı 3.000'i aştı

KİNŞASA, 2 Eylül (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3.000'i aştı.

Hükümet tarafından çarşamba günü açıklanan son verilere göre, Orta Afrika ülkesinde 31 Ağustos itibarıyla 6.186 teyitli vaka kaydedildi. Teyitli vakaların 3.007'si ölümle sonuçlanırken, vaka ölüm oranı yüzde 48,6'ya çıktı. Salgının başlangıcından bu yana 1.409 kişi sağlığına kavuştu. 830 hasta ise izolasyonda tutulmaya veya hastanede tedavi görmeye devam ediyor.

Salgın Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele, Bas-Uele ve Tshopo eyaletlerinde 60 sağlık bölgesini etkilemiş durumda.

Mayıs'ta ilan edilen mevcut salgın, ülkenin tarihindeki en büyük ve en ölümcül Ebola salgını olma özelliğini taşırken, Batı Afrika'daki 2014-2016 salgınının ardından küresel çapta da en büyük ikinci Ebola salgını haline geldi.

Kaynak: Xinhua