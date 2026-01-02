Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 15 sivil hayatını kaybetti

Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinde Müttefik Demokratik Güçler (ADF) adlı isyancı grubun düzenlediği silahlı saldırılarda en az 15 sivil yaşamını yitirdi. Saldırılarda 17 ev yağmalandı ve ateşe verildi.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Müttefik Demokratik Güçler (ADF) adlı isyancı grubun üyeleri, Kuzey-Kivu'ya bağlı Katanga, Maendelo ve Kilonge köylerinde sivillere yönelik saldırılar düzenledi.

Saldırılarda köylerde 17 evin yağmalanıp ateşe verildiği, ADF üyelerinin 15 sivili öldürdükten sonra bölgeden uzaklaştığı bildirildi.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
