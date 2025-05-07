Konak'ta Çöp Yığınları İsyanı: Grev Hizmetleri Aksattı
Konak Belediyesi'nde çalışanların greve başlamasıyla birlikte bazı mahallelerde çöp toplanamadı ve vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.
ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU
Konak Belediyesi çalışanları greve başlaması ile hizmetlerde aksaklıklar yaşanmaya başladı. Konak ilçesinin bazı mahallelerinde çöpler toplanamadı. Cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. Bu durum vatandaşların tepkisine neden oldu.
Haber: Yağmur ÖNGÜN / İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel