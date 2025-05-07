Konak'ta Çöp Yığınları İsyanı: Grev Hizmetleri Aksattı

ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU

Konak Belediyesi çalışanları greve başlaması ile hizmetlerde aksaklıklar yaşanmaya başladı. Konak ilçesinin bazı mahallelerinde çöpler toplanamadı. Cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. Bu durum vatandaşların tepkisine neden oldu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN / İZMİR,