Komşusunu tabancayla öldüren sanık: Karıncayı bile incitemem - Haberler

İZMİR'in Buca ilçesinde aralarında husumet bulunan Adem Ateş'i (38) tabancayla öldürmekten tutuklanan emekli uzman çavuş Kemal Yıldız (51) ile tutuksuz sanık baba Kazım Yıldız'ın (71) yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada savunma yapan Kemal Yıldız, "Böyle bir şey olmasını istemezdim. Ailesinden özür dilerim. Silah kazayla patladı. Karıncayı bile incitemem" dedi.

Olay, 4 Ocak günü saat 17.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi, 249/1 Sokak'ta meydana geldi. Aynı binada altlı- üstlü oturan Adem Ateş ile komşusu emekli uzman çavuş Kemal Yıldız, 'çocuk gürültüsü' nedeniyle tartıştı. Taraflar, karakola gidip birbirinden şikayetçi olduktan sonra eve döndü. İddiaya göre Ateş, Yıldız'ı dışarıya çağırdı. Çıkan kavgada Yıldız, Ateş'i tabancayla yaraladı. Ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan evli ve ikiz çocuk babası Adem Ateş kurtarılamadı. Evde yakalanan Kemal Yıldız ile 'azmettirici' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan babası Kazım Yıldız (71) tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Kazım Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuşmaların ardından ara karar açıklandı. Kemal Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, olay anına ilişkin görüntü kaydının Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilmesi ve tabancaya ilk kimin dokunduğunun tespitine karar verildi. Mahkeme heyeti, Kazım Yıldız'ın tutuklanması talebini ise reddedip duruşmayı erteledi.