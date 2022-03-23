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Komşusunu mahalle meydanında öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Soner Gülezer - Güncel
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Komşusunu mahalle meydanında öldürdü

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde Osman A., hayvan otlatma meselesinden husumetli olduğu komşusu Hasan Aksüt'ü (60) mahalle meydanında tabancayla vurarak öldürdü.

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde Osman A., hayvan otlatma meselesinden husumetli olduğu komşusu Hasan Aksüt'ü (60) mahalle meydanında tabancayla vurarak öldürdü. Jandarma, kaçan Osman A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Karamürsel'in Kızderbent Mahallesi'nde meydana geldi. Osman A., mahalle meydanında, komşusu Hasan Aksüt ile karşılaştı. Hayvan otlatma nedeniyle aralarında husumet bulunan Osman A. ile Hasan Aksüt, tartışmaya başladı. Osman A., tabancasını ateşleyerek Aksüt'ü vurdu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Hasan Aksüt'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Aksüt'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Jandarma ise kaçan Osman A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer - Güncel

Karamürsel, Jandarma, Güncel, Haberler

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