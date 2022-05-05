Kolombiyalılar suç örgütü liderinin ABD'ye iadesi nedeniyle örgütün misilleme yapmasından korkuyor. - Haberler

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Kolombiyalılar suç örgütü liderinin ABD'ye iadesi nedeniyle örgütün misilleme yapmasından korkuyor.

AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
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Askerlerin arama yapması Kontrollerden görüntüler Kolombiyalılar suç örgütü liderinin ABD'ye iadesi nedeniyle örgütün misilleme yapmasından korkuyor.

Askerlerin arama yapması

Kontrollerden görüntüler Kolombiyalılar suç örgütü liderinin ABD'ye iadesi nedeniyle örgütün misilleme yapmasından korkuyor.

Kolombiya, uyuşturucu kaçakçısı "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga'yu Amerika Birleşik Devletleri'ne iade etti.

Kolombiya'da uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, adam kaçırma, suç örgütü kurma gibi 120 ayrı suçtan yargılanan organize suç örgütü Clan del Golfo'nun elebaşı Otoniel, ABD'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptığı gerekçesiyle ABD'de yargılanmak üzere yetkili makamlara teslim edildi.

Kolombiya Yüksek Adalet Divanı Ceza Dairesi'nin iade kararının ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, kutlama mesajı yayınlarken, organize suç örgütü Clan del Golfo üyelerine silahlı eylem çağrısında bulundu.

Yerel halk örgütün misilleme eylemleri gerçekleştirmesinden endişe duyarken, emniyet güçleri güvenlik önlemlerini arttırdı.

AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Uyuşturucu, Kolombiya, Güncel, Haberler

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