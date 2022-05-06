Kolombiya'nın Panama'ya açılan kapısındaki küçük kasaba - Haberler

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Kolombiya'nın Panama'ya açılan kapısındaki küçük kasaba

AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
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Kolombiya'nın Panama sınırında bulunan ve hem Pasifik hem de Atlas Okyanusu'na kıyısı olan Choco bölgesindeki Unguia kasabası, nehir ve bataklıkları ile dikkat çekiyor.

Kolombiya'nın Panama sınırında bulunan ve hem Pasifik hem de Atlas Okyanusu'na kıyısı olan Choco bölgesindeki Unguia kasabası, nehir ve bataklıkları ile dikkat çekiyor. Yeşilin her tonuna ev sahipliği yapan kasabada yaşayanlar, pandemi kısıtlamalarının kalkmasının ardından sosyal hayatın tadını çıkarmaya başladı. Unguia'daki okullar açıldı, kafe ve lokantalar müşteri kabul etmeye başladı. Nehir turu yapanlar, kasabanın çevresindeki vahşi yaşamı izleme fırsatı bulurken oyun alanları ve okul bahçeleri futbol tutkunu Kolombiyalı çocukları ağırladı.

AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel

Atlas Okyanusu, Kolombiya, Panama, Güncel, Haberler

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