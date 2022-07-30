Kolombiya hapishanelerindeki uyuşturucu suçluları Anadolu Ajansı'na konuştu - Haberler

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Kolombiya hapishanelerindeki uyuşturucu suçluları Anadolu Ajansı'na konuştu

Anadolu Ajansı (AA), 25 Temmuz'da Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü vesilesiyle Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Kingpins or Mules olarak bilinen La Modelo hapishanesinde yabancı uyruklu uyuşturucu suçlularıyla röportaj yaptı.

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Anadolu Ajansı (AA), 25 Temmuz'da Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü vesilesiyle Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Kingpins or Mules olarak bilinen La Modelo hapishanesinde yabancı uyruklu uyuşturucu suçlularıyla röportaj yaptı.

Ekvador'dan Hugo Carrera, AA'ya üç yıl önce bir bavulda uyuşturucu taşırken yakalandığını söyledi.

AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel

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