Kolombiya hapishanelerindeki uyuşturucu suçluları Anadolu Ajansı'na konuştu Anadolu Ajansı (AA), 25 Temmuz'da Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü vesilesiyle Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Kingpins or Mules olarak bilinen La Modelo hapishanesinde yabancı uyruklu uyuşturucu suçlularıyla röportaj yaptı. Anadolu Ajansı (AA), 25 Temmuz'da Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü vesilesiyle Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Kingpins or Mules olarak bilinen La Modelo hapishanesinde yabancı uyruklu uyuşturucu suçlularıyla röportaj yaptı. Ekvador'dan Hugo Carrera, AA'ya üç yıl önce bir bavulda uyuşturucu taşırken yakalandığını söyledi. Güncel AA / Juan David Moreno Gallego Anadolu Ajansı Kolombiya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kolombiya hapishanelerindeki uyuşturucu suçluları Anadolu Ajansı'na konuştu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.