Kolombiya'da Narino Sarayı'nın halka açık meydanı Kolombiya'da 19 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Gustavo Petro'nun başkanlığındaki yeni hükümet, başkanlık sarayı Casa de Narino'yu çevreleyen sokakları ve meydanları 20 yılın ardından yeniden halka açtı. Kolombiya'da 19 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Gustavo Petro'nun başkanlığındaki yeni hükümet, başkanlık sarayı Casa de Narino'yu çevreleyen sokakları ve meydanları 20 yılın ardından yeniden halka açtı. Narino Sarayı'nın bulunduğu Nunez Meydanı görüntülendi. Güncel AA / Juan David Moreno Gallego Kolombiya Hükümet Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kolombiya'da Narino Sarayı'nın halka açık meydanı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.