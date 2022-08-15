Kolombiya'da Narino Sarayı'nın halka açık meydanı
Kolombiya'da 19 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Gustavo Petro'nun başkanlığındaki yeni hükümet, başkanlık sarayı Casa de Narino'yu çevreleyen sokakları ve meydanları 20 yılın ardından yeniden halka açtı.
Kolombiya'da 19 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Gustavo Petro'nun başkanlığındaki yeni hükümet, başkanlık sarayı Casa de Narino'yu çevreleyen sokakları ve meydanları 20 yılın ardından yeniden halka açtı. Narino Sarayı'nın bulunduğu Nunez Meydanı görüntülendi.
AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel