Kolombiya'da "maskesiz" dönem
AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
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Koronavirüs önlemlerinde normalleşme kapsamında Kolombiya'da açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılırken, kapalı alanlarda ise aşılama oranı yüzde 70'i aşan şehirlerde serbest bırakıldı.
Koronavirüs önlemlerinde normalleşme kapsamında Kolombiya'da açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılırken, kapalı alanlarda ise aşılama oranı yüzde 70'i aşan şehirlerde serbest bırakıldı.
AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel