Kolombiya'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında - Haberler

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Kolombiya'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
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Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez'in oy kullanması ve konuşma yapması Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Gustavo Petro'nun oy kullanması ve konuşma yapması Umut Merkezi Koalisyonu adayı Sergio Fajardo Medellin'in oy kullanması ve konuşma yapması Kolombiya için Ekip...

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez'in oy kullanması ve konuşma yapması

Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Gustavo Petro'nun oy kullanması ve konuşma yapması

Umut Merkezi Koalisyonu adayı Sergio Fajardo Medellin'in oy kullanması ve konuşma yapması

Kolombiya için Ekip Koalisyonu'nun sağ görüşlü adayı Federico Gutierrez'in oy kullanması ve konuşma yapması

Oy kullanma merkezlerine gelen vatandaşlar Kolombiya'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

KOLOMBİYA - Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da seçmenler, ülkeyi 4 yıl yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.

AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel

Güney Amerika Kolombiya Sandık Umut Güncel Haberler

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