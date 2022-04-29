Kolombiya'da çatışmaların arasında kalan bölge sakinlerinden acil durum bildirisi - Haberler

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Kolombiya'da çatışmaların arasında kalan bölge sakinlerinden acil durum bildirisi

AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
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Kolombiya'da hükümet güçleriyle silahlı gruplar arasında yıllardır devam eden çatışmalar yüzünden mağdur olan siviller, acil durum bildirisi sunmak için başkent Bogota'da bir araya geldi.

Kolombiya'da hükümet güçleriyle silahlı gruplar arasında yıllardır devam eden çatışmalar yüzünden mağdur olan siviller, acil durum bildirisi sunmak için başkent Bogota'da bir araya geldi.

AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel

Kolombiya, Hükümet, 112, Güncel, Haberler

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