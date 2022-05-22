KOKU AKADEMİSİ İLE ÖĞRENCİLER, İSTİHDAM EDİLEBİLİR? - Haberler

Oluşturdukları Koku Akademisi ile koku, aromaterapi, ve parfüm dünyasında uzman kişilerle öğrencilere eğitim vermeye İstanbul'da da başladıklarını belirten Koku Kültürü ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül, 'Programımız uluslararasıdır. Akademimiz sayesinde güzel kokulara ve koku kültürüne ilgi duyan kişiler istihdam şansı elde edecek' dedi.

Türkiye Koku Kültürü ve Turizm Derneği, Koku Akademisi eğitimlerine 21 Mayıs'ta Özel Üniversite bünyesine taşıdı. Koku, aromaterapi ve parfüm dünyasında uluslararası başarıya sahip, alanında uzman 12 kadrosuyla dünyanın dört bir yanından kaydolabilen katılımcılara hem yüz yüze hem de çevrimiçi platformdan eğitim veriyor. Yaklaşık 6 hafta süren eğitim programının ardından sınava girecek öğrenciler, başarılı olursa sertifika almaya hak kazanacak.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı programın, uluslararası olduğundan sertifikaların 6 farklı dilde verilebileceğine dikkat çeken Koku Kültürü ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül, bu akademinin dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıdığını söyledi. Ayrıca akademiye; Bakü, Almanya, Fransa, Brezilya, Amerika ve İngiltere'den de öğrencilerin katıldığını söyledi.

'SAĞLIK BAKANLIĞI'NA HAZIRLANMASI GEREKEN BELGEYİ DE ÖĞRENİYORLAR'

Eğitimde toprak, tarım, üretim damıtma sistemleri, aroma terapi, parfüm kozmetiği konuların işleneceğini belirten Bihter Türkan Ergül, 'Kozmetik aroma terapisi, pazarlama, tasarım ve şişelemeye kadar olan bütün süreçleri öğrencilerimiz burada görüyor. Hatta burada koku hastalıkları bile öğretiliyor. Koku hastalığı kolayca fark edilemediğinden göz ardı edilebiliyor. Pandemi sonrası ise bunun farkındalığı arttı. Hocalarımız bu konuda da bilgilendiriyor. Parfüm seçimi neye göre yapılmalı, parfüm analizleri, doğal koku, sentetik koku, damıtma yöntemleri, üretim aşamaları, Sağlık Bakanlığı'na hazırlanması gereken dosyalar, müfredat ve genelgeler kısacası kokuya dair her şey burada' açıklamasını yaptı.

'HERKESTEN KOKU UZMANLIĞI BELGESİ İSTENECEK'

Öğrencilerin akademide parfüm tasarımı ve marka danışmanlığına kadar birçok bilgi edinmesiyle istihdam şanslarının da artacağını vurgulayan Bihter Türkan Ergül şunları söyledi:

'İlerde kendi alanlarında, istedikleri markayı kurabilecekler. Firmalara danışmanlık verebilecekler. Ayrıca daha bir yıldır faaliyette olduğumuz için bizim de yeni ve işinde iyi uzman koku eğitmenlerine ihtiyacımız var. Kendi alanında bu eğitimleri alıp eğitmen konumuna girip öğrenci yetiştirecek kişilere ihtiyacımız var. Bununla ithalat, ihracatta parfümden saç boyalarına kadar kokunun olduğu her yerde koku uzmanlarına artık ihtiyaç var. Ayrıca çok yakında parfüm satış reyonlarında da artık koku uzmanlık belgesi mecburi duruma gelinecek. Yani siz bir parfüm evine ya da bir kozmetik firmasına iş başvurusunda bulunduğunda sizden koku uzmanlığı belgesi isteyecekler.'

'ALINAN MODÜLDEN MUAF OLUNABİLECEK'

İlk derslerinde parfüm tasarımını öğrenecek olan öğrenciler, eğer daha önce koku uzmanlığının herhangi bir alanında eğitim almışsa o eğitim modülünden muaf olabilecek. Örneğin daha önce Aromaterapi eğitimi aldıysa kazanılmış bir bilgi için koku uzmanlığının içinde bu modül alınmayabilir. Bu eğitimin sadece mesleki olarak değil, hobi olarak da alındığını ifade eden Bihter Türkan Ergül,,organik gül tarlarından uluslararası eğitimlerini vermeye devam ediyor. Tıbbi bitkiler yetiştiriciliği yapan Ergül öğrencilerin Tıbbi bitkiler yetiştiriciliği olarak bu eğitimi alabilirler dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ TARLARARA DA UYGULAMALI DERSLER VERİYORUZ?

Bu eğitimin sadece akademi çatısı altında verilmediğinin altını çizen Bihter Türkan Ergül, 'Örnek olarak Isparta tarlalarında veya çeşitli gül tarlalarında organik gül yetiştiriciliğini öğreniyorlar. Karagülün ne kadar kadim olduğunu ve karagül suyunu nasıl çıkartıldığını öğreniyorlar. Bununla koku ve müzik dersini, Edirne'de İkinci Beyazıt Külliyesi'nde koku, su ve müzikle tedavi edilen 600 yıl önceki teknikleri öğreniyorlar. Sadece bir yerde, dört duvar arasında değiliz. Bu toprakları coğrafyayı gezerek de uygulamayı, tarlada dağıtma yöntemlerinde toplama ritüelleriyle şişeleme kısmını öğrencilerimiz, uygulamalı olarak görüyor. Sınavı geçtikten sonra almaya hak kazandıkları uluslararası belgeyi İngilizce, Almanca, İspanyolca gibi 6 dilde alabiliyor' şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel