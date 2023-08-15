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Kocatepe Camisi'nde çekilen fotoğraflar sebebiyle gözaltına alındılar

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde çekip, sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar sebebiyle haklarında soruşturma başlatılan Ezgi C. ve Bilal K.'nin gözaltına alındığını duyurdu.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde çekip, sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar sebebiyle haklarında soruşturma başlatılan Ezgi C. ve Bilal K.'nin gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; sosyal medyada yer alan ve tepkilere neden olan Kocatepe Camisi'nde çekilmiş fotoğraflarla ilgili, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan araştırmada, fotoğrafları çekilen kadının Ezgi C., yayını yapan yönetmenin Bilal K. olduğu belirlenip adresleri tespit edildi. Şüpheliler, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Bekmezci - Güncel

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