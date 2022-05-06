Şehit Eren Bülbül'ün ismi Kayseri'de parkta yaşatılacak

Kocasinan Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısında, şehit Eren Bülbül'ün isminin yeni yapılan parka verilmesi kararlaştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 15 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, Zümrüt Mahallesi'nde yeni yapılan parka, Eren Bülbül ismi verilmesi karara bağlandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehit isimlerinin yaşatılmasının anlamlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Vatan toprağı için şehit düşmüş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı, sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum. Bu çerçevede hemşehrilerimizin huzurlu bir şekilde kullanabileceği, çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebileceği parklarımızda, gönlümüzde taht kuran şehitlerimizin isminin yaşatılarak, geleceğe aktarılması konusunda gayret sarf ediyoruz."