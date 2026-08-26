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Kocaelispor maçında tahrik: 5 gözaltına ev hapsi

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Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçında rakip taraftarlara yönelik tahrik edici eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler maçındaki "tahrik edici eylem"e ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kocaeli Stadyumu'nda 24 Ağustos'ta oynanan maç öncesinde "Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden sarı poşet sallanarak rakip takım taraftarlarına yönelik tahrik edici eylemlerde bulunulması"na ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Haklarında 5237 sayılı TCK'nin 216. maddesi gereğince halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesi gereğince tehdit veya hakaret içeren tezahürat suçlarından soruşturma başlatılan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler hakkında, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA
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