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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 'Gönülden Gönüle' Projesi Kapsamında 13 Aileye Ziyarette Bulundu

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında İzmit ilçesinde 13 aileye ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz, öncüsü oldukları proje doğrultusunda ramazanda da şehit yakınlarını, gazileri, yaşlıları, engelli bireyleri, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, gönül köprüleri kurmayı sürdürüyor.

Vali Yavuz ile eşi, Kadıköy, Mehmet Ali Paşa, Yenişehir ve Alikahya Atatürk mahallelerinde 13 aileyi ziyaret etti.

Bu kapsamda Şehit Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya'nın ailesi ile gazi Ramazan Ural'ın evine konuk alan Yavuz ve eşi, mahalleli ve esnafla da sohbet etti.

Yavuz, ziyaretler sırasında çocuklara hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Selda Yavuz Kocaeli Güncel Haberler

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