Haberler

Kocaeli'de ormanlara giriş yasaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Valiliği, 15 Mayıs-1 Kasım 2026 tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Yangın riskini azaltmak amacıyla ateşli piknik yapma, yangın riski oluşturabilecek malzemelerin kullanımına yasak getirildi. Yasaklara uymayanlar hakkında adli işlem yapılacak.

KOCAELİ Valiliği, il sınırları içindeki ormanlara girişlerin 15 Mayıs -1 Kasım tarihleri arasında yasaklandığını açıkladı.

Kocaeli Valiliği 'Orman Yangınları ile Mücadele Kurul Kararları'nı duyurdu. Yapılan duyuruda Kocaeli sınırları içindeki ormanlara 15 Mayıs-1 Kasım 2026 tarihleri arasında girişlerin yasaklandığı açıklandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her türlü ormanlık alanlarda; mangal, semaver, piknik tüpü vb. ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek vb. yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması, kullanılması yasaktır. Ancak resmi tescilli korunan alanlar, Orman Parkı, Tabiat Parkı ve piknik / mesire alanlarında kontrollü piknik yapılması serbesttir. Ormanlık alanlarda belirlenen alanlar dışında konaklama yapılması yasaklanmıştır. Orman içinde ATV, UTV ve bunun gibi araçların önceden belirlenmiş alanlar dışında kullanılması yasaklanmıştır. Ulusal, uluslararası sportif ve eko turizm amaçlı kullanımları için de Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen güzergahlardan izin alınması zorunludur"

'ADLİ İŞLEM TESİS EDİLECEK'

Açıklamada ayrıca, "Kocaeli ili sınırları içindeki ormanlık alanlara 15 Mayıs- 01 Kasım 2026 tarihleri arasında girişler yasaklanmıştır. Belirlenen tarihler arasında ormana bitişik alanlarda ve ormana 4 kilometre mesafede 24 saat boyunca, tüm zamanlı olarak, anız ve bağ-bahçe-fındık altı temizliği vb. kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır. Yasaklamalara uymayanlar hakkında adli işlem tesis edilecek ve idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

Büyük onur! Türkiye, oy birliğiyle prestijli platformun başkanı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kafasına saplanan satırla yürüyerek hastaneye gitti

Hastane kapısında korkutan görüntü! Kafasında satır, elinde telefon
Ugandalı komutan küstahlıkta sınır tanımıyor! Bir Türkiye mesajı daha

Ugandalı komutan küstahlıkta sınır tanımıyor! Bir Türkiye mesajı daha
Arsanın fiyatını duyan şehre akın etti: 2 seneye buraya gücünüz yetmez

Arsanın fiyatını duyan şehre akın etti: 2 seneye buraya gücünüz yetmez
Bolu'dan sonra Elazığ’da da görüldü! Bir ısırığı öldürüyor

Bolu'dan sonra bir ilimizde daha görüldü! Tek ısırığı öldürüyor
Kafasına saplanan satırla yürüyerek hastaneye gitti

Hastane kapısında korkutan görüntü! Kafasında satır, elinde telefon
Sokak ortasında dans akımı Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü

Yurt dışındaki akım Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü
Mısır televizyonunda 'Yıldırımhan' övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz

Yıldırımhan komşuyu heyecanlandırdı! Sunucudan olay sözler