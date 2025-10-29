Kocaeli Gebze'de 8 Binanın Tahliyesi ve Mühürlenmesi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yıkılan binanın etrafındaki 8 bina, güvenlik nedeniyle zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Mühürleme sonrası binalarda yaşayan vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.
Ardacan UZUN-Erol POLAT-Murat SOLAK/GEBZE(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel