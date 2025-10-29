Haberler

Kocaeli Gebze'de 8 Binanın Tahliyesi ve Mühürlenmesi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yıkılan binanın etrafındaki 8 bina, güvenlik nedeniyle zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Mühürleme sonrası binalarda yaşayan vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.

8 BİNA MÜHÜRLENDİ

Kocaeli Gebze'de yıkılan binanın yakınlarında bulunan 8 binada yaşayan vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi. 8 bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Ardacan UZUN-Erol POLAT-Murat SOLAK/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
