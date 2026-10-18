Kocaeli'de sağanak Kandıra'da iki köprüyü su altında bıraktı, yollar trafiğe kapandı

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Kocaeli'de gece boyunca etkili olan sağanağın ardından bazı bölgelerde tarım arazileri, yollar ve evlerin bahçeleri suyla doldu.

Kent genelinde dün akşam saatlerinden sabaha kadar devam eden sağanak nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde hayat olumsuz etkilendi.

Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi'ndeki Kışla Köprüsü ve Kaynarca mevkisi güzergahındaki Balcı Köprüsü su altında kaldı.

Polis ekipleri suyla dolan güzergahları trafiğe kapattı.

Akdurak Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evin bahçesini sağanak nedeniyle su bastı.

Lokmanlı Mahallesi'nde ise tarım arazileri sular altında kaldı.

Bölgede ekiplerin temizlik ve su tahliyesi çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da gece saatlerinde ilçede incelemelerde bulundu.

Bölgede ekiplerin çalışmalarına katılan Aktaş ve Büyükakın, yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA