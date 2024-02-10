Kocaeli'de Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında
Kocaeli'de meydana gelen bir kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Otomobile çarpan motosiklet, yol kenarındaki yayaya çarparak ölümüne sebep oldu. Kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Kocaeli'de otomobile çarpıp, sürüklenen motosikletin yol kenarındaki yayaya çarparak ölümüne sebep olduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; şerit değiştirmek üzere hareket eden otomobile, aynı istikamette seyir halinde olan motosikletin yandan çarptığı ve kontrolden çıktığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle güvenlik kamerasının sallandığı anlar da kaydedildi.