Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atıkları İzmit Körfezi'ne ulaşmadan engelliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ndeki kirliliği önlemek için Kumla Deresi'nde temizlik faaliyetleri gerçekleştirdi ve deniz kirliliğini önlemek amacıyla sabit bariyerlerde biriken atıkları topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde kirliliğin önlenmesi ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Kumla Deresi'nde temizlik faaliyeti gerçekleştirildi.

Yerleştirilen sabit bariyerlerde biriken atıkları düzenli olarak temizleyen ekipler, dere yatağındaki tortu ve katı atıkları amfibi araçlarla toplayarak denize ulaşmadan uygun şekilde bertaraf ediyor.

Kumla Deresi'nde yapılan son çalışmada, bariyerlerde biriken tortu ve askıdaki katı atıklar toplanarak toplam 12 metreküp atığın denize ulaşması önlendi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
