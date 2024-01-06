Kocaeli Valiliği 'Gönülden Gönüle' Projesiyle Çayırova'da Ziyaretlerde Bulundu
Kocaeli Valiliği tarafından yürütülen 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında, Çayırova ilçesinde yapılan ziyaretlerde Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan'ın eşi Sevilay Ayhan, vatandaşlara Vali Seddar Yavuz'un selamlarını iletip, ailelerin sıkıntılarını ve taleplerini dinledi. Ayrıca çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.
Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında, Çayırova ilçesinde ziyaretlerde bulunuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un başlattığı projeyle, devletin şefkatine ihtiyaç duyan şehit yakınları, gaziler, yaşlı, engelli, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi aileler ziyaret edilerek, gönül köprüleri kurulmaya devam ediliyor.
Bu kapsamda Çayırova ilçesinde hane ziyaretlerinde bulunan Vali Yardımcı Mustafa Ayhan'ın eşi Sevilay Ayhan, vatandaşlara Vali Yavuz'un selamlarını iletip, ailelerin sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.
Ziyaretleri sırasında rastladığı vatandaşlarla sohbet eden Sevilay Ayhan, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.