Kocaeli Valiliği, 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında Körfez ilçesinde 20 aile ziyaret etti

Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Körfez ilçesinde 20 aile ziyaret edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, öncüsü oldukları proje doğrultusunda şehit yakınlarını, gazileri, yaşlıları, engellileri, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, gönül köprüleri kurmayı sürdürüyor.

Selda Yavuz, Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde 13 aileyi ziyaret etti.

Ailelerin taleplerini dinleyen Selda Yavuz, sorunların çözümü noktasında yapılması gerekenlerin ilgili birimlere iletileceğini belirtti.

Ziyaretler sırasında rastladığı vatandaşlarla da sohbet eden Selda Yavuz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.