Kocaeli Valiliği 'Gönülden Gönüle' Projesiyle Hane Ziyaretlerine Devam Ediyor
Kocaeli Valiliği tarafından yürütülen 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında hane ziyaretleri sürüyor. Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaretlerde, şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelliler, öksüz ve yetimler ziyaret edilerek, gönül köprüleri kuruluyor. Ziyaretlerde ailelerin sıkıntıları dinlenirken, ihtiyaç ve taleplerin giderilmesi için çalışmalar yapılacağı belirtiliyor.
Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında hane ziyaretleri devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, öncüsü oldukları proje doğrultusunda şehit yakınlarını, gazileri, yaşlıları, engellileri, öksüz ve yetimleri ziyaret ederek, gönül köprüleri kurmayı sürdürüyor.
Selda Yavuz, Darıca ilçesinde Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, Cami, Piri Reis mahallelerinde 10 aileyi ziyaret etti.
Ailelerin yaşadıkları sıkıntıları dinleyen Yavuz, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin giderilmesi noktasında gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek, Vali Yavuz'un selamlarını iletti.
Ziyaretler sırasında rastladığı vatandaşlarla da sohbet eden Selda Yavuz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.