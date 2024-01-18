Kocaeli'de firari 2 hükümlü yakalandı

Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.B. ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.