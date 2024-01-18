Kocaeli'de firari 2 hükümlü yakalandı
Kocaeli'de aranan 2 hükümlü, kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu için yakalandı. H.B. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, F.K. ise vergi usul kanununa muhalefet suçundan aranıyordu. Yakalanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.B. ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.