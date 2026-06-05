Kocaeli'de Ceza İnfaz Personeli Günü programı düzenlendi

Kocaeli'de 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki programda konuşan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, ceza infaz personelinin adalet sisteminin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Akgün, adaletin yalnızca mahkeme salonlarında verilen kararlarla sınırlı olmadığını belirterek, hükümlülerin topluma kazandırılması sürecinde ceza infaz personelinin önemli görev üstlendiğini ifade etti.

Ceza infaz personelinin büyük sorumluluk taşıdığını dile getiren Akgün, "Sizler gerek kurum duvarları arkasında gerekse saha çalışmalarında sadece yasal sorumlulukları yerine getirmiyorsunuz, aynı zamanda sabrın, metanetin ve insan onurunu korumanın temsilciliğini yapıyorsunuz." diye konuştu.

Kocaeli Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya da ceza infaz personelinin gününü kutlayarak görevlerinde başarı diledi.

Program kapsamında ceza infaz personeli arasında düzenlenen futbol ve masa tenisi turnuvalarında dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi. Ceza infaz kurumlarında hükümlüler tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı stantlar da ziyaret edildi.

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Kocaeli Denetimli Serbestlik İl Müdürü Bekir Türkmen, ceza infaz kurumu müdürleri, infaz koruma memurları ve aileleri katıldı.

Çelenk sunma töreni

6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla İzmit Kent Meydanı'nda da çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Kocaeli 2 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Uzay Kırılmaz, ceza infaz personelinin görevlerini fedakarlıkla sürdürdüğünü belirterek, personelin gününü kutladı.