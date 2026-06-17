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Kocaeli'de camide uygunsuz davranışta bulunan şüpheli tutuklandı

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Kocaeli'de Yeni Cuma Camisi'nde hayasızca hareketlerde bulunduğu tespit edilen T.Y. adlı şüpheli, 'dini değerleri aşağılama' ve 'ibadethanelere zarar verme' suçlarından tutuklandı. Diğer şüpheli Z.Ş.Ü.'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli'de camide uygunsuz davranışta bulunan 1 zanlı tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran'da sabaha karşı Yeni Cuma Camisi'nin kadınlar bölümü girişinde T.Y. ve Z.Ş.Ü'nün "hayasızca hareketlerde bulunduğunun" tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şüpheliler hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" ve "ibadethanelere zarar verme" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, T.Y'nin gözaltına alındığı, diğer şüpheli Z.Ş.Ü'nün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen T.Y'nin tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
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