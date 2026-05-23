Kocaeli'de 1 milyon sentetik ecza hap ele geçirilen operasyonda 7 gözaltı

Kocaeli'de 1 milyon sentetik ecza hap ele geçirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında arama kararı verilen tır, dün Darıca ilçesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi'nde durduruldu.

Tırda yapılan aramada, 50 koli içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde içeriğine sahip, kullanımı özel reçeteye tabi 1 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi.

Sentetik ecza hapların üretildiği değerlendirilen Darıca'daki iş yeri ve eklentileri ile saklandığı düşünülen Gebze'de bir ikamette yapılan aramalarda, hapların üretiminde kullanılan makineler ile sentetik ecza olduğu değerlendirilen haplar bulundu.

Ayrıca, soruşturma kapsamında 2 milyon pregabalin ihtiva eden hap ile 65 kilogram toz halde pregabalin maddesine el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler H.I, Y.E.D, O.G, Y.O, Y.D, D.İ. ve A.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.