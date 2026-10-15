Kocaeli Başiskele'de sağanakta depo suyla doldu, tahmini 2,5-3 milyon lira zarar var

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Kocaeli'de etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.

İl genelinde etkili olan sağanak yağış, Başiskele ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede, yağış sebebiyle bazı evlerin ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı, bahçelerinde su birikintileri oluştu.

Yaylacık Mahallesi'nde bir apartmanın alt katında bulunan depo suyla kaplandı.

Depoyu kullanan toptancı şirketinin müdürü Kaan Karaca, gazetecilere, sabah saat 02.00'de depoya geldiklerini ve depoda hafif sızıntı tespit ettiklerini söyledi.

Depoya 30-45 dakikada 3,5-4 metre su dolduğunu anlatan Karaca, "Deponun yaklaşık yüzde 70'i malzeme ile doluydu. Maalesef zararımız çok büyük. Sabaha kadar bir şeyler yapmaya çalıştık ama elimizden pek bir şey gelmedi. İçeride kağıt havlu, tuvalet kağıdı, endüstriyel kağıt, klasör, plastik ve karton bardak gibi ürünler var." dedi.

Apartmanda yaşayan Metin Teke de deponun yüksekliğinin 4,5 metre ve alanının 450 metrekare olduğunu kaydetti.

Deponun kısa sürede suyla dolduğunu anlatan Teke, "Biz müdahale edemedik. Sadece izleyebildik. Sel sularıyla bir anda doldu. Tahmini 2,5-3 milyon liralık zarar var." diye konuştu.

Aynı sokakta 2 katlı müstakil evin alt katında yalnız yaşayan Birsen Öztonga ise geceden beri eve akan suyu çıkarmak için uğraştıklarını söyledi.

Öztonga, evdeki eşyaların ve parkelerin de zarar gördüğüne değinerek, "Çamur içindeyiz. Birden su geldi. Bu gece hiç uyumadık çoluk çocuk. Her yer çamur oldu. Bir yandan da temizliyoruz, uğraşıyoruz. İleride başka bir evimiz var orası buradan beter. Ahır koyunlarımız var. Her yer battı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA