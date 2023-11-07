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Kocaeli Başiskele'de Otomobil ve Cip Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile cip çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle D-130 kara yolu İzmit istikametinde ulaşım sağlanamıyor.